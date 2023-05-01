GovTech Salarissen

Bedrijvengids
GovTech's salaris varieert van $8,514 in totale vergoeding per jaar voor een Data Analist aan de onderkant tot $163,213 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van GovTech. Laatst bijgewerkt: 9/8/2025

$160K

Software Engineer
Median $95.1K

Full-Stack Software Engineer

Data Engineer

DevOps Engineer

Product Manager
Median $105K
Data Scientist
Median $100K

Product Designer
Median $73.2K

UX Designer

Business Analist
Median $76.9K
Project Manager
Median $110K
Software Engineering Manager
Median $163K
Data Analist
$8.5K
Human Resources
$82.1K
Programma Manager
$117K
Cybersecurity Analist
$69.6K
Solution Architect
$103K

Data Architect

Technisch Programma Manager
$74.6K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij GovTech is Software Engineering Manager met een jaarlijkse totale beloning van $163,213. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij GovTech is $95,115.

