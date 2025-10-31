Capital One Technisch Programma Manager Salarissen

Technisch Programma Manager vergoeding in United States bij Capital One varieert van $201K per year voor Senior TPM tot $233K per year voor Lead TPM. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $250K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Capital One's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/31/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau Beloning Toevoegen Niveaus Vergelijken

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Nieuwste Salarisinzendingen

​ Tabelfilter Abonneren Toevoegen Salaris Toevoegen Compensatie Toevoegen

Bedrijf Locatie | Datum Niveau Naam Label Jaren Ervaring Totaal / Bij Bedrijf Totale Compensatie ( USD ) Basis | Aandelen (jr) | Bonus Geen salarissen gevonden Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Ontvang meldingen van nieuwe salarissen Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

HR / Recruitment? Maak een interactief aanbod

Vesting Schema Hoofdschema 33.3 % JR 1 33.3 % JR 2 33.3 % JR 3 Aandelentype Options Bij Capital One zijn Options onderworpen aan een 3-jarig vesting schema: 33.3 % vest in het 1st - JR ( 33.30 % jaarlijks )

33.3 % vest in het 2nd - JR ( 33.30 % jaarlijks )

33.3 % vest in het 3rd - JR ( 33.30 % jaarlijks )

Wat is het vestigingsschema bij Capital One ?

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox Abonneer je op geverifieerde Technisch Programma Manager aanbiedingen . Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie → Voer Je E-mailadres In Voer Je E-mailadres In Abonneren Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.