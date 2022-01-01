Bedrijvengids
Capital One
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Capital One Salarissen

Capital One's salaris varieert van $46,000 in totale vergoeding per jaar voor een Customer Service aan de onderkant tot $523,333 voor een Product Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Capital One. Laatst bijgewerkt: 9/7/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Associate Software Eng $136K
Software Eng $154K
Senior Software Eng $173K
Lead Software Eng $211K
Senior Lead Software Eng $290K
Distinguished Eng $363K
Senior Distinguished Eng $461K

iOS Engineer

Mobile Software Engineer

Frontend Software Engineer

Machine Learning Engineer

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Networking Engineer

Quality Assurance (QA) Software Engineer

Data Engineer

Production Software Engineer

Security Software Engineer

Research Scientist

Product Manager
Associate $111K
Senior Associate $133K
Principal Associate $126K
Manager $196K
Senior Manager $225K
Director $289K
Senior Director $386K
Vice President $523K
Business Analist
Associate Business Analyst $115K
Business Analyst $119K
Principal Associate $125K
Master Business Analyst $177K
Lead Business Analyst $209K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Data Analist
Median $120K
Software Engineering Manager
Manager $216K
Senior Manager $300K
Director $350K
Senior Director $470K
Data Scientist
Associate Data Scientist $136K
Data Scientist $150K
Principal Associate $173K
Master Data Scientist $210K
Lead Data Scientist $198K
Project Manager
Median $110K
Product Designer
Associate Product Designer $107K
Product Designer $113K
Principal Associate $144K

UX Designer

Mobile Designer

Financieel Analist
Median $120K

Risk Analist

Fraude Analist

Data Science Manager
Median $251K
Cybersecurity Analist
Median $175K

Technology Risk Analist

Human Resources
Median $110K
Technisch Programma Manager
Senior TPM $201K
Lead TPM $233K
Recruiter
Median $120K
Solution Architect
Median $265K

Data Architect

Cloud Security Architect

Venture Capitalist
Median $152K

Principal

Associate

Chief of Staff
Median $150K
Sales
Median $184K
Accountant
Median $100K

Technical Accountant

Management Consultant
Median $118K
Business Operations
Median $177K
Customer Service
Median $46K
Informatietechnoloog (IT)
Median $158K
Marketing
Median $77.3K
Programma Manager
Median $65.8K
Senior Data Analyst
Median $124K
UX Researcher
Median $133K
Business Operations Manager
Median $90.5K
Investment Banker
Median $110K
Business Development
Median $136K
Marketing Operations
Median $96K
Administratief Assistent
$65.5K
Corporate Development
$166K
Customer Success
$181K
Data Engineer
Median $130K
Finance
Median $130K
Grafisch Designer
$109K
Senior Data Engineer
Median $136K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Vesting Schema

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.3%

JR 3

Aandelentype
Options

Bij Capital One zijn Options onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 3rd-JR (33.30% jaarlijks)

Heb je een vraag? Stel deze aan de community.

Bezoek de Levels.fyi community om in contact te komen met werknemers van verschillende bedrijven, carrièretips te krijgen, en meer.

Bezoek Nu!

Veelgestelde vragen

Najbolje plaćena pozicija u Capital One je Продукт Менаџер at the Vice President level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $523,333. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Capital One je $149,509.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Capital One

Gerelateerde Bedrijven

  • U.S. Bank
  • JPMorgan Chase
  • Prudential Financial
  • SunTrust
  • Blackstone
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen