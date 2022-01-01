Bedrijvenoverzicht
Blackstone
Blackstone Salarissen

Het salarisbereik van Blackstone varieert van $40,903 in totale vergoeding per jaar voor een Business Analist aan de onderkant tot $300,000 voor een Venture Kapitalist aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Blackstone. Laatst bijgewerkt: 8/23/2025

$160K

Software Engineer
Analyst $147K
Associate $168K
Vice President $261K

Backend software-ingenieur

Full-Stack software-ingenieur

Financieel Analist
Median $110K
Venture Kapitalist
Median $300K

Medewerker

Analist

Data Wetenschapper
Median $150K
Productmanager
Median $155K
Data Analist
Median $135K
Business Analist
$40.9K
Bedrijfsontwikkeling
$133K
Klantensucces
$109K
Informatietechnoloog (IT)
$139K
Investment Banker
$168K
Juridisch
$219K
Marketing
$199K
Projectmanager
$48K
Cyberbeveiligingsanalist
$136K
Software Engineering Manager
$207K
Solution Architect
$60.6K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Blackstone is Venture Kapitalist met een jaarlijkse totale vergoeding van $300,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Blackstone is $146,731.

