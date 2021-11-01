Direktori Syarikat
Travelers
Travelers Gaji

Gaji Travelers berkisar dari $51,299 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Kewangan di peringkat rendah hingga $281,585 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Travelers. Dikemas kini terakhir: 10/27/2025

Jurutera Perisian
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $159K
Senior Software Engineer $176K
Lead Software Engineer $271K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Data

Jurutera Perisian Pengeluaran

Saintis Data
Median $135K
Aktuari
Median $143K

Pengurus Produk
Median $163K
Pengurus Projek
Median $155K
Penaja Jamin
Median $121K
Jualan
Median $132K
Pereka Produk
Median $96K
Akauntan
$86.6K
Penganalisis Perniagaan
$86.9K
Khidmat Pelanggan
$84K
Operasi Khidmat Pelanggan
$64.3K
Penganalisis Data
$95.5K
Pengurus Sains Data
$179K
Penganalisis Kewangan
$51.3K
Jurutera Geologi
$79.6K
Pereka Grafik
$84.6K
Cybersecurity Analyst
$209K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$282K
Arkitek Penyelesaian
$261K

Data Architect

Pengurus Program Teknikal
$129K
Kapitalis Ventura
$98.5K
Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Travelers ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $281,585. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Travelers ialah $129,350.

