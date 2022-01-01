Morgan Stanley Gaji

Gaji Morgan Stanley berkisar dari $21,750 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $399,990 untuk Jurutera Perkakasan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Morgan Stanley . Dikemas kini terakhir: 10/17/2025