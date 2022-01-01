Direktori Syarikat
Morgan Stanley
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Morgan Stanley Gaji

Gaji Morgan Stanley berkisar dari $21,750 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $399,990 untuk Jurutera Perkakasan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Morgan Stanley. Dikemas kini terakhir: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Jurutera Perisian
L3 $21.8K
L4 $32.1K
L5 $59.1K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Data

Jurubank Pelaburan
Analyst $140K
Associate $239K
Vice President $330K
Penganalisis Perniagaan
L3 $99K
L4 $118K
L5 $184K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Saintis Data
L3 $131K
L4 $166K
L5 $247K

Penyelidik Kuantitatif

Penganalisis Kewangan
L3 $104K
L4 $125K
L5 $250K
Pengurus Produk
L3 $177K
L4 $133K
L5 $180K
L6 $348K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
L3 $29.6K
L4 $37.3K
L5 $68.7K
L6 $100K
Pengurus Projek
L3 $127K
L4 $145K
Information Technologist (IT)
Median $130K
Operasi Perniagaan
Median $66.8K
Pengurus Program Teknikal
Median $191K
Akauntan
Median $115K

Technical Accountant

Jualan
Median $150K
Arkitek Penyelesaian
Median $265K

Data Architect

Sumber Manusia
Median $160K
Undang-undang
Median $187K
Kapitalis Ventura
Median $120K

Bersekutu

Penganalisis

Pemasaran
Median $120K
Pembantu Pentadbiran
$99.5K
Pengurus Operasi Perniagaan
$296K
Pembangunan Perniagaan
$92.5K
Khidmat Pelanggan
$50.1K
Kejayaan Pelanggan
$49.2K
Penganalisis Data
$58.6K
Jurutera Perkakasan
$400K
Perunding Pengurusan
Median $60K
Operasi Pemasaran
$63.5K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$129K
Pengurus Program
$196K
Perekrut
$161K
Hal Ehwal Pengawalseliaan
$149K
Cybersecurity Analyst
$79.6K
Penyelidik UX
$99.5K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Morgan Stanley ialah Jurutera Perkakasan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $399,990. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Morgan Stanley ialah $128,175.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Morgan Stanley

Syarikat Berkaitan

  • Citi
  • Blackstone
  • Tradeweb
  • MarketAxess
  • Navient
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain