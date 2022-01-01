Direktori Syarikat
CoStar Group
CoStar Group Gaji

Gaji CoStar Group berkisar dari $60,000 dalam jumlah pampasan setahun untuk Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $241,200 untuk Pengurus Program Teknikal di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas CoStar Group. Dikemas kini terakhir: 10/13/2025

$160K

Jurutera Perisian
Associate Software Engineer $116K
Software Engineer I $123K
Software Engineer II $132K
Senior Software Engineer $160K
Lead Software Engineer $186K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Rangkaian

Jurutera DevOps

Saintis Data
Median $129K
Cybersecurity Analyst
Median $170K

Pereka Produk
Median $105K

Pereka UX

Pengurus Produk
Median $130K
Khidmat Pelanggan
Median $60K
Pemasaran
Median $82K
Penganalisis Perniagaan
$197K
Pembangunan Perniagaan
$134K
Penganalisis Data
$144K
Penganalisis Kewangan
Median $132K
Information Technologist (IT)
$78.4K
Operasi Pemasaran
$61.6K
Jualan
$149K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $230K
Pengurus Program Teknikal
$241K
Kapitalis Ventura
$114K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di CoStar Group, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di CoStar Group ialah Pengurus Program Teknikal at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $241,200. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di CoStar Group ialah $132,000.

Sumber Lain