Okta Gaji

Gaji Okta berkisar dari $66,000 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pembantu Pentadbiran di peringkat rendah hingga $868,333 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Okta. Dikemas kini terakhir: 9/17/2025

$160K

Jurutera Perisian
Software Engineer 1 $172K
Software Engineer 2 $188K
Senior Software Engineer $223K
Staff Software Engineer $309K
Principal Software Engineer $351K
Architect $425K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Kebolehpercayaan Laman

Pengurus Kejuruteraan Perisian
Manager $304K
Sr. Manager $354K
Director $392K
Sr. Director $868K
Pengurus Produk
Product Manager $229K
Senior Product Manager $273K
Group Product Manager $339K

Pemasaran
Senior Marketing Manager $245K
Marketing Director $400K

Pengurus Pemasaran Produk

Jurutera Jualan
Median $200K
Jualan
Median $195K
Arkitek Penyelesaian
Median $213K

Arkitek Keselamatan Awan

Pengurus Program Teknikal
Median $220K
Pereka Produk
Median $143K

Pereka UX

Pakar Teknologi Maklumat (TM)
Median $185K
Operasi Perniagaan
Median $240K
Penganalisis Perniagaan
Median $257K
Khidmat Pelanggan
Median $150K
Pengurus Program
Median $249K
Perekrut
Median $166K
Pembantu Pentadbiran
Median $66K
Akauntan
$310K

Akauntan Teknikal

Pengurus Operasi Perniagaan
$210K
Pembangunan Perniagaan
$76.5K
Ketua Kakitangan
$169K
Kejayaan Pelanggan
$149K
Penganalisis Data
$213K
Saintis Data
$206K
Penganalisis Kewangan
$221K
Sumber Manusia
$184K
Undang-undang
$214K
Penganalisis Keselamatan Siber
$145K
Pengurus Akaun Teknikal
$141K
Penulis Teknikal
Median $144K
Penyelidik UX
$118K
Jadual Vesting

33.4%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Okta, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.4% diperoleh dalam 1st-THN (33.40% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (33.30% tahunan)

No cliff

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Okta, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)

No cliff

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Okta ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Sr. Director level dengan jumlah pampasan tahunan $868,333. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Okta ialah $213,060.

Sumber Lain