Direktori Syarikat
Twilio
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Twilio Gaji

Gaji Twilio berkisar dari $25,870 dalam jumlah pampasan setahun untuk Sumber Manusia di peringkat rendah hingga $623,924 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Twilio. Dikemas kini terakhir: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Jurutera Perisian
IC1 $148K
IC2 $217K
IC3 $279K
IC4 $493K
IC5 $582K
IC6 $624K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Data

Jurutera Perisian Pengeluaran

Pengurus Produk
L2 $169K
L3 $225K
L4 $409K
L5 $328K
L6 $574K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
M3 $267K
M4 $386K
M5 $543K
M6 $559K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Jualan
L2 $174K
L3 $222K
L4 $264K
L5 $385K

Eksekutif Akaun

Pereka Produk
L2 $127K
L3 $192K
L4 $236K
L5 $260K

Pereka UX

Perekrut
L2 $112K
L3 $160K
L4 $180K
L5 $273K
Pemasaran
L3 $145K
L4 $241K
Penganalisis Data
Median $142K
Jurutera Jualan
Median $256K
Saintis Data
Median $303K
Penganalisis Kewangan
Median $170K
Pengurus Reka Bentuk Produk
Median $225K
Pengurus Program
Median $189K
Penganalisis Perniagaan
Median $150K
Khidmat Pelanggan
Median $96K
Pengurus Projek
Median $248K
Akauntan
$103K

Technical Accountant

Pembantu Pentadbiran
$175K
Operasi Perniagaan
$272K
Pengurus Operasi Perniagaan
$304K
Pembangunan Perniagaan
$246K
Ketua Kakitangan
$195K
Operasi Khidmat Pelanggan
$220K
Kejayaan Pelanggan
$75.3K
Pengurus Sains Data
$89.1K
Sumber Manusia
$25.9K
Information Technologist (IT)
Median $108K
Undang-undang
$151K
Operasi Pemasaran
$207K
Revenue Operations
$221K
Cybersecurity Analyst
$231K
Arkitek Penyelesaian
$195K
Technical Account Manager
Median $220K
Pengurus Program Teknikal
$179K
Penulis Teknikal
$238K
Penyelidik UX
$126K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Twilio, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Twilio, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Twilio, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Ada soalan? Tanya komuniti.

Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan tips kerjaya, dan banyak lagi.

Lawati Sekarang!

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Twilio ialah Jurutera Perisian at the IC6 level dengan jumlah pampasan tahunan $623,924. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Twilio ialah $220,710.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Twilio

Syarikat Berkaitan

  • 8x8
  • Salesforce
  • Palantir
  • Okta
  • MongoDB
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain