Splunk Gaji

Gaji Splunk berkisar dari $51,822 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Jualan di peringkat rendah hingga $733,000 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Splunk. Dikemas kini terakhir: 8/29/2025

$160K

Jurutera Perisian
P2 $171K
P3 $227K
P4 $300K
P5 $403K
P6 $726K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Kebolehpercayaan Laman

Pengurus Produk
P2 $189K
P3 $219K
P4 $261K
P5 $422K
P6 $652K
P7 $733K
Jualan
P2 $121K
P3 $158K
P4 $245K
P5 $312K

Pengurus Kejuruteraan Perisian
M3 $366K
M4 $411K
M5 $563K
Pereka Produk
P2 $150K
P3 $218K
P5 $351K

Pereka UX

Arkitek Penyelesaian
P4 $229K
P5 $282K

Arkitek Data

Cloud Security Architect

Saintis Data
Median $265K
Pemasaran
P2 $106K
P5 $268K
Pengurus Program Teknikal
Median $224K
Penganalisis Kewangan
Median $145K
Pengurus Program
Median $170K
Jurutera Jualan
Median $51.8K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
Median $157K
Perekrut
Median $141K
Penulis Teknikal
Median $145K
Pengurus Projek
Median $156K
Penganalisis Keselamatan Siber
Median $425K
Akauntan
$252K

Akauntan Teknikal

Pengurus Operasi Perniagaan
$147K
Penganalisis Perniagaan
Median $161K
Pembangunan Perniagaan
$63.3K
Ketua Kakitangan
$371K
Khidmat Pelanggan
$229K
Penganalisis Data
$167K
Sumber Manusia
$249K
Perunding Pengurusan
$153K
Operasi Pemasaran
$162K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$481K
Operasi Hasil
$200K
Jumlah Ganjaran
$241K
Penyelidik UX
$129K
Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Splunk, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (8.32% suku tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (8.32% suku tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Splunk, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Splunk ialah Pengurus Produk at the P7 level dengan jumlah pampasan tahunan $733,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Splunk ialah $227,427.

