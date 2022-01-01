Splunk Gaji

Gaji Splunk berkisar dari $51,822 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Jualan di peringkat rendah hingga $733,000 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Splunk. Dikemas kini terakhir: 8/29/2025
What do Product Managers even do?
Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.3%
THN 3
Di Splunk, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)
33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (8.32% suku tahunan)
33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (8.32% suku tahunan)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Splunk, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)
Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan tips kerjaya, dan banyak lagi.