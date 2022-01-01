Direktori Syarikat
Palantir
Palantir Gaji

Gaji Palantir berkisar dari $77,113 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pembantu Pentadbiran di peringkat rendah hingga $408,000 untuk Pakar Teknologi Maklumat (TM) di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Palantir. Dikemas kini terakhir: 8/26/2025

$160K

Jurutera Perisian
Software Engineer $255K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Pengerahan Hadapan

Pembangunan Perniagaan
Median $150K
Pengurus Program Teknikal
Median $205K

Pengurus Produk
Median $200K
Arkitek Penyelesaian
Median $177K
Saintis Data
Median $183K
Pereka Produk
Median $175K
Pengurus Program
Median $180K
Pengurus Projek
Median $150K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $300K
Akauntan
$126K

Akauntan Teknikal

Pembantu Pentadbiran
$77.1K
Operasi Perniagaan
$241K
Penganalisis Perniagaan
$141K
Pembangunan Korporat
$132K
Sumber Manusia
$104K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$408K
Undang-undang
$255K
Perunding Pengurusan
$164K
Pemasaran
$134K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$302K
Perekrut
$165K
Jualan
$137K
Jurutera Jualan
$147K
Tiada jawatan anda?

Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

20%

THN 1

20%

THN 2

20%

THN 3

20%

THN 4

20%

THN 5

Jenis Saham
RSU

Di Palantir, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 5 tahun:

  • 20% diperoleh dalam 1st-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 2nd-THN (1.67% bulanan)

  • 20% diperoleh dalam 3rd-THN (1.67% bulanan)

  • 20% diperoleh dalam 4th-THN (1.67% bulanan)

  • 20% diperoleh dalam 5th-THN (1.67% bulanan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Palantir ialah Pakar Teknologi Maklumat (TM) at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $408,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Palantir ialah $170,357.

Sumber Lain