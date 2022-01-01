Palantir Gaji

Gaji Palantir berkisar dari $77,113 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pembantu Pentadbiran di peringkat rendah hingga $408,000 untuk Pakar Teknologi Maklumat (TM) di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Palantir. Dikemas kini terakhir: 8/26/2025
20%
THN 1
20%
THN 2
20%
THN 3
20%
THN 4
20%
THN 5
Di Palantir, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 5 tahun:
20% diperoleh dalam 1st-THN (20.00% tahunan)
20% diperoleh dalam 2nd-THN (1.67% bulanan)
20% diperoleh dalam 3rd-THN (1.67% bulanan)
20% diperoleh dalam 4th-THN (1.67% bulanan)
20% diperoleh dalam 5th-THN (1.67% bulanan)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Palantir, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Palantir, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)
