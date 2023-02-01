Direktori Syarikat
InnoPeak Technology
InnoPeak Technology Gaji

Julat gaji InnoPeak Technology adalah dari $93,132 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Produk di hujung bawah hingga $265,000 untuk Jurutera Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja InnoPeak Technology. Terakhir dikemas kini: 8/23/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $265K
Saintis Data
$237K
Jurutera Perkakasan
$165K

Undang-undang
$221K
Pereka Produk
$109K
Pengurus Produk
$93.1K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di InnoPeak Technology ialah Jurutera Perisian dengan pampasan total tahunan sebanyak $265,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di InnoPeak Technology ialah $192,960.

