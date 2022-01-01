Direktori Syarikat
Coinbase
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Coinbase Gaji

Gaji Coinbase berkisar dari $69,345 dalam jumlah pampasan setahun untuk Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $1,186,000 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Coinbase. Dikemas kini terakhir: 9/5/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
IC3 $206K
IC4 $258K
IC5 $398K
IC6 $556K
IC7 $748K
IC8 $1.19M

Jurutera Perisian Frontend

Jurutera Pembelajaran Mesin

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Pengeluaran

Jurutera Kripto

Pengurus Produk
IC3 $191K
IC4 $237K
IC5 $370K
IC6 $507K
IC7 $793K
Pereka Produk
IC3 $171K
IC5 $305K
IC6 $423K

Pereka Interaksi

Pereka UX

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Saintis Data
IC3 $178K
IC4 $216K
IC5 $402K
IC6 $480K
Pengurus Program Teknikal
IC5 $314K
IC6 $366K
IC7 $476K
IC8 $933K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
M6 $560K
M7 $772K
Penganalisis Keselamatan Siber
IC4 $200K
IC5 $285K
IC7 $474K
Sumber Manusia
IC5 $195K
IC6 $268K
IC7 $257K
Pemasaran
IC5 $200K
IC6 $270K

Pengurus Pemasaran Produk

Pengurus Program
IC4 $163K
IC5 $193K
Pengurus Projek
IC5 $213K
IC6 $346K
Penganalisis Kewangan
Median $214K
Penganalisis Data
Median $175K
Pembangunan Perniagaan
Median $477K
Undang-undang
Median $526K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
Median $240K
Pengurus Sains Data
Median $380K
Pembantu Pentadbiran
$143K
Operasi Perniagaan
$200K
Penganalisis Perniagaan
$263K
Khidmat Pelanggan
$69.3K
Operasi Khidmat Pelanggan
$135K
Kejayaan Pelanggan
$352K
Perunding Pengurusan
$335K
Operasi Pemasaran
$550K
Perekrut
$228K
Jualan
$213K
Arkitek Penyelesaian
$219K

Arkitek Data

Cloud Security Architect

Penyelidik UX
Median $262K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

100%

THN 1

Jenis Saham
RSU

Di Coinbase, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 1 tahun:

  • 100% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% suku tahunan)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Coinbase, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

Ada soalan? Tanya komuniti.

Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan tips kerjaya, dan banyak lagi.

Lawati Sekarang!

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Coinbase ialah Jurutera Perisian at the IC8 level dengan jumlah pampasan tahunan $1,186,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Coinbase ialah $268,745.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Coinbase

Syarikat Berkaitan

  • Zillow
  • Upstart
  • SoFi
  • Compass
  • LendingClub
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain