Roblox Gaji

Julat gaji Roblox adalah dari $19,386 dalam pampasan total tahunan untuk Pereka Grafik di hujung bawah hingga $1,200,556 untuk Jurutera Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Roblox. Terakhir dikemas kini: 8/19/2025

$160K

Jurutera Perisian
IC1 $222K
IC2 $333K
IC3 $422K
IC4 $512K
IC5 $793K
IC6 $740K
TD1 $1.2M

Jurutera Pembelajaran Mesin

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Rangkaian

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Perisian Pengeluaran

Jurutera Perisian Keselamatan

Jurutera Kebolehpercayaan Tapak

Jurutera Perisian Permainan Video

Pengurus Produk
IC2 $236K
IC3 $352K
IC4 $365K
IC5 $555K
IC6 $712K
Pengambilan Pekerja
IC4 $198K
M1 $296K
M2 $289K

Pengambil Pekerja Teknikal

Pereka Produk
IC1 $182K
IC4 $357K
IC5 $477K

Pereka UX

Saintis Data
IC3 $328K
IC4 $428K
IC5 $512K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
IC1 $723K
IC5 $677K
IC6 $742K
Penganalisis Kewangan
Median $185K
Pemasaran
Median $260K
Pembantu Pentadbiran
$141K
Penganalisis Perniagaan
$161K
Pengurus Sains Data
$564K
Pereka Grafik
$19.4K
Sumber Manusia
$281K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$275K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$467K
Pengurus Program
$296K
Penganalisis Keselamatan Siber
$318K
Pengurus Program Teknikal
$274K
Penulis Teknikal
$191K
Kepercayaan dan Keselamatan
$228K
Kapitalis Ventura
$653K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Pemberian

33%

TAHUN 1

33%

TAHUN 2

33%

TAHUN 3

Jenis Saham
RSU

Di Roblox, RSUs tertakluk kepada jadual pemberian 3 tahun:

  • 33% diberikan dalam 1st-TAHUN (8.25% suku tahunan)

  • 33% diberikan dalam 2nd-TAHUN (8.25% suku tahunan)

  • 33% diberikan dalam 3rd-TAHUN (8.25% suku tahunan)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

TAHUN 1

25%

TAHUN 2

25%

TAHUN 3

25%

TAHUN 4

Jenis Saham
RSU

Di Roblox, RSUs tertakluk kepada jadual pemberian 4 tahun:

  • 25% diberikan dalam 1st-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 2nd-TAHUN (2.08% bulanan)

  • 25% diberikan dalam 3rd-TAHUN (2.08% bulanan)

  • 25% diberikan dalam 4th-TAHUN (2.08% bulanan)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

Ada soalan? Tanya komuniti.

Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan nasihat kerjaya, dan banyak lagi.

Lawati Sekarang!

