Snap Gaji

Gaji Snap berkisar dari $61,215 dalam jumlah pampasan setahun untuk Kepercayaan dan Keselamatan di peringkat rendah hingga $1,472,985 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Snap. Dikemas kini terakhir: 9/6/2025

$160K

Jurutera Perisian
L3 $200K
L4 $395K
L5 $562K
L6 $733K
L7 $816K

Jurutera Pembelajaran Mesin

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Rangkaian

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Perisian Pengeluaran

Jurutera Perisian Keselamatan

Jurutera Perisian Realiti Maya

Saintis Penyelidikan

Saintis Data
L3 $186K
L4 $364K
L5 $441K
Pengurus Produk
L3 $274K
L4 $376K
L5 $537K
L6 $626K
L7 $809K

Pengurus Kejuruteraan Perisian
L5 $736K
L6 $666K
L7 $826K
L8 $1.47M
Pengurus Program Teknikal
L4 $305K
L5 $396K
L6 $520K
Jualan
Median $235K

Eksekutif Akaun

Pengurus Akaun

Pereka Produk
L3 $131K
L4 $289K
L6 $445K

Pereka UX

Perekrut
L3 $146K
L4 $162K

Perekrut Teknikal

Pemasaran
L3 $182K
L4 $251K

Pengurus Pemasaran Produk

Pengurus Program
Median $260K
Akauntan
Median $150K

Akauntan Teknikal

Pakar Teknologi Maklumat (TM)
Median $165K
Jurutera Mekanikal
Median $352K
Penganalisis Perniagaan
$90.5K
Pembangunan Perniagaan
$304K
Operasi Khidmat Pelanggan
$79.9K
Penganalisis Data
$144K
Pengurus Sains Data
$302K
Penganalisis Kewangan
$234K
Jurutera Perkakasan
$144K
Undang-undang
$120K
Perunding Pengurusan
$377K
Operasi Pemasaran
$176K
Jurutera Optik
$527K
Pengurus Rakan Kongsi
$643K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$570K
Pengurus Projek
$98K
Penganalisis Keselamatan Siber
$159K
Kepercayaan dan Keselamatan
$61.2K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

100%

THN 1

Jenis Saham
RSU

Di Snap, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 1 tahun:

  • 100% diperoleh dalam 1st-THN (8.33% bulanan)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Snap, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (2.77% bulanan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (2.77% bulanan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (2.77% bulanan)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Snap, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

THN 1

33%

THN 2

13%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Snap, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 54% diperoleh dalam 1st-THN (4.50% bulanan)

  • 33% diperoleh dalam 2nd-THN (2.75% bulanan)

  • 13% diperoleh dalam 3rd-THN (1.08% bulanan)

Monthly vesting, no 1 year cliff

Soalan Lazim

Snap薪资最高的职位是Pengurus Kejuruteraan Perisian at the L8 level，年度总薪酬为$1,472,985。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Snap的年度总薪酬中位数为$302,575。

