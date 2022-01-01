Snap Gaji

Gaji Snap berkisar dari $61,215 dalam jumlah pampasan setahun untuk Kepercayaan dan Keselamatan di peringkat rendah hingga $1,472,985 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Snap . Dikemas kini terakhir: 9/6/2025