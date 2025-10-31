Pampasan Jurutera Perisian in United States di Capital One berkisar dari $139K seyear untuk Associate Software Eng hingga $476K seyear untuk Senior Distinguished Eng. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $151K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Capital One. Kemaskini terakhir: 10/31/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Associate Software Eng
$139K
$132K
$387
$7.3K
Software Eng
$152K
$147K
$143
$4.8K
Senior Software Eng
$189K
$178K
$188
$9.9K
Lead Software Eng
$222K
$201K
$5.8K
$15.3K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.3%
THN 3
Di Capital One, Options tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)
33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)
33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (33.30% tahunan)
