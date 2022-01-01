Direktori Syarikat
Blackstone
Blackstone Gaji

Julat gaji Blackstone adalah dari $40,903 dalam pampasan total tahunan untuk Penganalisis Perniagaan di hujung bawah hingga $300,000 untuk Kapitalis Ventura di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Blackstone. Terakhir dikemas kini: 8/23/2025

$160K

Jurutera Perisian
Analyst $147K
Associate $168K
Vice President $261K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Penganalisis Kewangan
Median $110K
Kapitalis Ventura
Median $300K

Rakan

Penganalisis

Saintis Data
Median $150K
Pengurus Produk
Median $155K
Penganalisis Data
Median $135K
Penganalisis Perniagaan
$40.9K
Pembangunan Perniagaan
$133K
Kejayaan Pelanggan
$109K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$139K
Jurubank Pelaburan
$168K
Undang-undang
$219K
Pemasaran
$199K
Pengurus Projek
$48K
Penganalisis Keselamatan Siber
$136K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$207K
Arkitek Penyelesaian
$60.6K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Blackstone ialah Kapitalis Ventura dengan pampasan total tahunan sebanyak $300,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Blackstone ialah $146,731.

