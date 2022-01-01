Direktori Syarikat
Capital One
Capital One Gaji

Gaji Capital One berkisar dari $46,000 dalam jumlah pampasan setahun untuk Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $523,333 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Capital One. Dikemas kini terakhir: 9/7/2025

$160K

Jurutera Perisian
Associate Software Eng $136K
Software Eng $154K
Senior Software Eng $173K
Lead Software Eng $211K
Senior Lead Software Eng $290K
Distinguished Eng $363K
Senior Distinguished Eng $461K

Jurutera iOS

Jurutera Perisian Mudah Alih

Jurutera Perisian Frontend

Jurutera Pembelajaran Mesin

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Rangkaian

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Data

Jurutera Perisian Pengeluaran

Jurutera Perisian Keselamatan

Saintis Penyelidikan

Pengurus Produk
Associate $111K
Senior Associate $133K
Principal Associate $126K
Manager $196K
Senior Manager $225K
Director $289K
Senior Director $386K
Vice President $523K
Penganalisis Perniagaan
Associate Business Analyst $115K
Business Analyst $119K
Principal Associate $125K
Master Business Analyst $177K
Lead Business Analyst $209K

Penganalisis Data
Median $120K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Manager $216K
Senior Manager $300K
Director $350K
Senior Director $470K
Saintis Data
Associate Data Scientist $136K
Data Scientist $150K
Principal Associate $173K
Master Data Scientist $210K
Lead Data Scientist $198K
Pengurus Projek
Median $110K
Pereka Produk
Associate Product Designer $107K
Product Designer $113K
Principal Associate $144K

Pereka UX

Pereka Mudah Alih

Penganalisis Kewangan
Median $120K

Penganalisis Risiko

Penganalisis Penipuan

Pengurus Sains Data
Median $251K
Penganalisis Keselamatan Siber
Median $175K

Penganalisis Risiko Teknologi

Sumber Manusia
Median $110K
Pengurus Program Teknikal
Senior TPM $201K
Lead TPM $233K
Perekrut
Median $120K
Arkitek Penyelesaian
Median $265K

Arkitek Data

Cloud Security Architect

Kapitalis Ventura
Median $152K

Prinsipal

Bersekutu

Ketua Kakitangan
Median $150K
Jualan
Median $184K
Akauntan
Median $100K

Akauntan Teknikal

Perunding Pengurusan
Median $118K
Operasi Perniagaan
Median $177K
Khidmat Pelanggan
Median $46K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
Median $158K
Pemasaran
Median $77.3K
Pengurus Program
Median $65.8K
Senior Data Analyst
Median $124K
Penyelidik UX
Median $133K
Pengurus Operasi Perniagaan
Median $90.5K
Jurubank Pelaburan
Median $110K
Pembangunan Perniagaan
Median $136K
Operasi Pemasaran
Median $96K
Pembantu Pentadbiran
$65.5K
Pembangunan Korporat
$166K
Kejayaan Pelanggan
$181K
Data Engineer
Median $130K
Finance
Median $130K
Pereka Grafik
$109K
Senior Data Engineer
Median $136K
Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
Options

Di Capital One, Options tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (33.30% tahunan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Capital One ialah Pengurus Produk at the Vice President level dengan jumlah pampasan tahunan $523,333. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Capital One ialah $149,509.

