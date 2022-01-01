Capital One Gaji

Gaji Capital One berkisar dari $46,000 dalam jumlah pampasan setahun untuk Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $523,333 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Capital One. Dikemas kini terakhir: 9/7/2025
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.3%
THN 3
Di Capital One, Options tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)
33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)
33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (33.30% tahunan)
Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan tips kerjaya, dan banyak lagi.