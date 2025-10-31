Pampasan Penganalisis Perniagaan in United States di Capital One berkisar dari $114K seyear untuk Associate Business Analyst hingga $212K seyear untuk Lead Business Analyst. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $119K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Capital One. Kemaskini terakhir: 10/31/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Associate Business Analyst
$114K
$107K
$0
$7.4K
Business Analyst
$120K
$114K
$0
$5.6K
Senior Business Analyst
$125K
$120K
$128
$5K
Master Business Analyst
$181K
$169K
$0
$12.5K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.3%
THN 3
Di Capital One, Options tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)
33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)
33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (33.30% tahunan)