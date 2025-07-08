Direktori Syarikat
Apollo Pharmacy
Apollo Pharmacy Gaji

Gaji Apollo Pharmacy berkisar dari $6,733 dalam jumlah pampasan setahun untuk Saintis Data di peringkat rendah hingga $132,773 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Apollo Pharmacy. Dikemas kini terakhir: 9/3/2025

$160K

Saintis Data
$6.7K
Pengurus Produk
$133K
Jualan
$105K

Jurutera Perisian
$7K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Apollo Pharmacy ialah Pengurus Produk at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $132,773. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Apollo Pharmacy ialah $55,979.

