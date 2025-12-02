Direktori Syarikat
ADNOC Pengurus Program Teknikal Gaji

Purata jumlah pampasan Pengurus Program Teknikal in United Arab Emirates di ADNOC berkisar dari AED 334K hingga AED 456K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ADNOC. Kemaskini terakhir: 12/2/2025

Purata Jumlah Pampasan

$97.4K - $118K
United Arab Emirates
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$91K$97.4K$118K$124K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Program Teknikal di ADNOC in United Arab Emirates berada pada jumlah pampasan tahunan AED 455,893. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di ADNOC untuk peranan Pengurus Program Teknikal in United Arab Emirates ialah AED 334,059.

