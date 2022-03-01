Direktori Syarikat
ADNOC
ADNOC Gaji

Julat gaji ADNOC adalah dari $70,446 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Perisian di hujung bawah hingga $196,943 untuk Jurutera Geologi di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja ADNOC. Terakhir dikemas kini: 8/12/2025

$160K

Jurutera Geologi
$197K
Jurutera Mekanikal
$130K
Pengurus Projek
$163K

Jurutera Perisian
$70.4K
Pengurus Program Teknikal
$108K
Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di ADNOC ialah Jurutera Geologi at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $196,943. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di ADNOC ialah $130,029.

