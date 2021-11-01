Uzņēmumu katalogs
Travelers
Travelers algas svārstās no $51,299 kopējā atlīdzībā gadā Finanšu analītiķis zemākajā līmenī līdz $281,585 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Travelers. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/27/2025

Programmatūras inženieris
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $159K
Senior Software Engineer $176K
Lead Software Engineer $271K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Datu inženieris

Ražošanas programmatūras inženieris

Datu zinātnieks
Median $135K
Aktuārs
Median $143K

Produkta vadītājs
Median $163K
Projektu vadītājs
Median $155K
Apdrošināšanas rakstnieks
Median $121K
Pārdošana
Median $132K
Produkta dizainers
Median $96K
Grāmatvedis
$86.6K
Biznesa analītiķis
$86.9K
Klientu apkalpošana
$84K
Klientu apkalpošanas operācijas
$64.3K
Datu analītiķis
$95.5K
Datu zinātnes vadītājs
$179K
Finanšu analītiķis
$51.3K
Ģeoloģijas inženieris
$79.6K
Grafiskais dizainers
$84.6K
Cybersecurity Analyst
$209K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$282K
Risinājumu arhitekts
$261K

Data Architect

Tehnisko programmu vadītājs
$129K
Riska kapitāla investoris
$98.5K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Travelers, ir Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $281,585. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Travelers, ir $129,350.

