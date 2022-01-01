Uzņēmumu katalogs
Morgana Stenlijs Algas

Morgan Stanley algas svārstās no $21,750 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $399,990 Aparatūras inženieris augstākajā līmenī.

Programmatūras inženieris
L3 $21.8K
L4 $32.1K
L5 $59.1K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Datu inženieris

Investīciju banķieris
Analyst $140K
Associate $239K
Vice President $330K
Biznesa analītiķis
L3 $99K
L4 $118K
L5 $184K

Datu zinātnieks
L3 $131K
L4 $166K
L5 $247K

Kvantitatīvais pētnieks

Finanšu analītiķis
L3 $104K
L4 $125K
L5 $250K
Produkta vadītājs
L3 $177K
L4 $133K
L5 $180K
L6 $348K
Programmatūras inženierijas vadītājs
L3 $29.6K
L4 $37.3K
L5 $68.7K
L6 $100K
Projektu vadītājs
L3 $127K
L4 $145K
Information Technologist (IT)
Median $130K
Biznesa operācijas
Median $66.8K
Tehnisko programmu vadītājs
Median $191K
Grāmatvedis
Median $115K

Technical Accountant

Pārdošana
Median $150K
Risinājumu arhitekts
Median $265K

Data Architect

Cilvēkresursi
Median $160K
Juridiskais
Median $187K
Riska kapitāla investoris
Median $120K

Asociētais darbinieks

Analītiķis

Mārketings
Median $120K
Administratīvais asistents
$99.5K
Biznesa operāciju vadītājs
$296K
Biznesa attīstība
$92.5K
Klientu apkalpošana
$50.1K
Klientu panākumi
$49.2K
Datu analītiķis
$58.6K
Aparatūras inženieris
$400K
Vadības konsultants
Median $60K
Mārketinga operācijas
$63.5K
Produkta dizaina vadītājs
$129K
Programmu vadītājs
$196K
Personāla atlases speciālists
$161K
Regulatīvie jautājumi
$149K
Cybersecurity Analyst
$79.6K
UX pētnieks
$99.5K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Morgan Stanley, ir Aparatūras inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $399,990. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Morgan Stanley, ir $128,175.

