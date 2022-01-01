Uzņēmumu katalogs
Progressive Algas

Progressive algas svārstās no $43,215 kopējā atlīdzībā gadā Pārdošana zemākajā līmenī līdz $206,000 Datu zinātnieks augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Progressive. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/28/2025

Programmatūras inženieris
Associate Application Developer $91.6K
Application Developer $107K
Senior Application Developer $134K
Lead Application Developer $166K

Pilna cikla programmatūras inženieris

Datu analītiķis
Median $80K
Datu zinātnieks
Senior Data Scientist $140K
Lead Data Scientist $206K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT)
Median $140K
Biznesa analītiķis
Median $100K
Atlīdzību regulētājs
$69.3K
Klientu apkalpošana
Median $54.5K
Mārketings
$167K
Pārdošana
$43.2K
Programmatūras inženierijas menedžeris
$138K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Progressive, ir Datu zinātnieks at the Lead Data Scientist level ar gada kopējo atlīdzību $206,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Progressive, ir $120,363.

