CoStar Group algas svārstās no $60,000 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošana zemākajā līmenī līdz $241,200 Tehnisko programmu vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem CoStar Group. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/13/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Associate Software Engineer $116K
Software Engineer I $123K
Software Engineer II $132K
Senior Software Engineer $160K
Lead Software Engineer $186K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Tīklu inženieris

DevOps inženieris

Datu zinātnieks
Median $129K
Cybersecurity Analyst
Median $170K

Produkta dizainers
Median $105K

UX dizainers

Produkta vadītājs
Median $130K
Klientu apkalpošana
Median $60K
Mārketings
Median $82K
Biznesa analītiķis
$197K
Biznesa attīstība
$134K
Datu analītiķis
$144K
Finanšu analītiķis
Median $132K
Information Technologist (IT)
$78.4K
Mārketinga operācijas
$61.6K
Pārdošana
$149K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $230K
Tehnisko programmu vadītājs
$241K
Riska kapitāla investoris
$114K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

CoStar Group uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)

Citi resursi