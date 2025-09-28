Uzņēmumu katalogs
Sequoia
Sequoia Programmatūras inženieris Algas

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in India pakete Sequoia kopā ir ₹2.93M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Sequoia kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/28/2025

Mediānais pakete
company icon
Sequoia
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Kopā gadā
₹2.93M
Līmenis
SDE 2
Pamatalga
₹2.93M
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
5 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Sequoia?

₹13.95M

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Sequoia in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹4,062,728. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Sequoia Programmatūras inženieris pozīcijai in India, ir ₹2,802,709.

