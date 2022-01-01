Snap algas svārstās no $61,215 kopējā atlīdzībā gadā Uzticība un drošība zemākajā līmenī līdz $1,472,985 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Snap. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/6/2025
Mašīnmācīšanās inženieris
Backend programmatūras inženieris
Full-Stack programmatūras inženieris
Tīklu inženieris
Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris
Ražošanas programmatūras inženieris
Drošības programmatūras inženieris
Virtuālās realitātes programmatūras inženieris
Pētnieks zinātnieks
100%
G 1
Snap uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 1 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
100% tiek iegūtas 1st-G (8.33% mēneša)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
G 1
33.3%
G 2
33.3%
G 3
Snap uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
33.3% tiek iegūtas 1st-G (2.77% mēneša)
33.3% tiek iegūtas 2nd-G (2.77% mēneša)
33.3% tiek iegūtas 3rd-G (2.77% mēneša)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Snap uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
G 1
33%
G 2
13%
G 3
Snap uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
54% tiek iegūtas 1st-G (4.50% mēneša)
33% tiek iegūtas 2nd-G (2.75% mēneša)
13% tiek iegūtas 3rd-G (1.08% mēneša)
Monthly vesting, no 1 year cliff
