Snap algas svārstās no $61,215 kopējā atlīdzībā gadā Uzticība un drošība zemākajā līmenī līdz $1,472,985 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Snap. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/6/2025

$160K

Programmatūras inženieris
L3 $200K
L4 $395K
L5 $562K
L6 $733K
L7 $816K

Mašīnmācīšanās inženieris

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Tīklu inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Ražošanas programmatūras inženieris

Drošības programmatūras inženieris

Virtuālās realitātes programmatūras inženieris

Pētnieks zinātnieks

Datu zinātnieks
L3 $186K
L4 $364K
L5 $441K
Produkta vadītājs
L3 $274K
L4 $376K
L5 $537K
L6 $626K
L7 $809K

Programmatūras inženierijas vadītājs
L5 $736K
L6 $666K
L7 $826K
L8 $1.47M
Tehnisko programmu vadītājs
L4 $305K
L5 $396K
L6 $520K
Pārdošana
Median $235K

Konta vadītājs

Kontu pārvaldnieks

Produkta dizainers
L3 $131K
L4 $289K
L6 $445K

UX dizainers

Personāla atlases speciālists
L3 $146K
L4 $162K

Tehniskā personāla atlases speciālists

Mārketings
L3 $182K
L4 $251K

Produkta mārketinga vadītājs

Programmu vadītājs
Median $260K
Grāmatvedis
Median $150K

Tehniskais grāmatvedis

Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
Median $165K
Mehānikas inženieris
Median $352K
Biznesa analītiķis
$90.5K
Biznesa attīstība
$304K
Klientu apkalpošanas operācijas
$79.9K
Datu analītiķis
$144K
Datu zinātnes vadītājs
$302K
Finanšu analītiķis
$234K
Aparatūras inženieris
$144K
Juridiskais
$120K
Vadības konsultants
$377K
Mārketinga operācijas
$176K
Optikas inženieris
$527K
Partneru vadītājs
$643K
Produkta dizaina vadītājs
$570K
Projektu vadītājs
$98K
Kiberdrošības analītiķis
$159K
Uzticība un drošība
$61.2K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Akciņu iegūšanas grafiks

100%

G 1

Akciju veids
RSU

Snap uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 1 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 100% tiek iegūtas 1st-G (8.33% mēneša)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
RSU

Snap uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (2.77% mēneša)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (2.77% mēneša)

  • 33.3% tiek iegūtas 3rd-G (2.77% mēneša)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Snap uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

G 1

33%

G 2

13%

G 3

Akciju veids
RSU

Snap uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 54% tiek iegūtas 1st-G (4.50% mēneša)

  • 33% tiek iegūtas 2nd-G (2.75% mēneša)

  • 13% tiek iegūtas 3rd-G (1.08% mēneša)

Monthly vesting, no 1 year cliff

