Coinbase
Coinbase Algas

Coinbase algas svārstās no $69,345 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošana zemākajā līmenī līdz $1,186,000 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Coinbase. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/5/2025

Programmatūras inženieris
IC3 $206K
IC4 $258K
IC5 $398K
IC6 $556K
IC7 $748K
IC8 $1.19M

Frontend programmatūras inženieris

Mašīnmācīšanās inženieris

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Ražošanas programmatūras inženieris

Kriptovalūtu inženieris

Produkta vadītājs
IC3 $191K
IC4 $237K
IC5 $370K
IC6 $507K
IC7 $793K
Produkta dizainers
IC3 $171K
IC5 $305K
IC6 $423K

Mijiedarbības dizainers

UX dizainers

Datu zinātnieks
IC3 $178K
IC4 $216K
IC5 $402K
IC6 $480K
Tehnisko programmu vadītājs
IC5 $314K
IC6 $366K
IC7 $476K
IC8 $933K
Programmatūras inženierijas vadītājs
M6 $560K
M7 $772K
Kiberdrošības analītiķis
IC4 $200K
IC5 $285K
IC7 $474K
Cilvēkresursi
IC5 $195K
IC6 $268K
IC7 $257K
Mārketings
IC5 $200K
IC6 $270K

Produkta mārketinga vadītājs

Programmu vadītājs
IC4 $163K
IC5 $193K
Projektu vadītājs
IC5 $213K
IC6 $346K
Finanšu analītiķis
Median $214K
Datu analītiķis
Median $175K
Biznesa attīstība
Median $477K
Juridiskais
Median $526K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
Median $240K
Datu zinātnes vadītājs
Median $380K
Administratīvais asistents
$143K
Biznesa operācijas
$200K
Biznesa analītiķis
$263K
Klientu apkalpošana
$69.3K
Klientu apkalpošanas operācijas
$135K
Klientu panākumi
$352K
Vadības konsultants
$335K
Mārketinga operācijas
$550K
Personāla atlases speciālists
$228K
Pārdošana
$213K
Risinājumu arhitekts
$219K

Datu arhitekts

Cloud Security Architect

UX pētnieks
Median $262K
Akciņu iegūšanas grafiks

100%

G 1

Akciju veids
RSU

Coinbase uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 1 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 100% tiek iegūtas 1st-G (25.00% ceturkšņa)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Coinbase uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Coinbase, ir Programmatūras inženieris at the IC8 level ar gada kopējo atlīdzību $1,186,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Coinbase, ir $268,745.

