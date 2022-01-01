Uzņēmumu katalogs
Airbnb

Airbnb Algas

Airbnb algas svārstās no $33,473 kopējā atlīdzībā gadā Biznesa analītiķis zemākajā līmenī līdz $836,108 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Airbnb. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/4/2025

Airbnb logotips

$57K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
G7 $186K
G8 $309K
G9 $443K
G10 $587K
G11 $836K

Android inženieris

Mobilās programmatūras inženieris

Frontend programmatūras inženieris

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Datu inženieris

Datu zinātnieks
L3 $224K
L4 $237K
L5 $345K
L6 $502K
L7 $827K
Produkta vadītājs
L4 $292K
L5 $434K
L6 $512K
L7 $724K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Produkta dizainers
L6 $304K
L7 $201K
L8 $272K
L9 $406K
L10 $463K
L11 $706K

UX dizainers

Programmatūras inženierijas vadītājs
M1 $602K
M2 $765K
Personāla atlases speciālists
G8 $189K
G9 $209K

Tehniskā personāla atlases speciālists

Tehnisko programmu vadītājs
L5 $349K
L6 $499K
Finanšu analītiķis
Median $301K
Projektu vadītājs
Median $200K
Mārketings
Median $300K
Programmu vadītājs
Median $330K
Biznesa analītiķis
Median $33.5K
Datu analītiķis
Median $157K
Juridiskais
Median $275K

Juridiskais padomnieks

Pārdošana
Median $100K
Datu zinātnes vadītājs
Median $620K
Administratīvais asistents
Median $155K
Biznesa attīstība
Median $130K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
Median $230K
UX pētnieks
Median $340K
Grāmatvedis
$190K

Tehniskais grāmatvedis

Biznesa operācijas
$349K
Biznesa operāciju vadītājs
$267K
Reklāmas tekstu autors
$246K
Cilvēkresursi
$126K
Mārketinga operācijas
$367K
Mehānikas inženieris
$295K
Personāla operācijas
$402K
Produkta dizaina vadītājs
$348K
Ieņēmumu operācijas
$266K
Pārdošanas inženieris
$71.5K
Kiberdrošības analītiķis
$117K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Akciņu iegūšanas grafiks

35%

G 1

30%

G 2

20%

G 3

15%

G 4

Akciju veids
RSU

Airbnb uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 35% tiek iegūtas 1st-G (8.75% ceturkšņa)

  • 30% tiek iegūtas 2nd-G (7.50% ceturkšņa)

  • 20% tiek iegūtas 3rd-G (5.00% ceturkšņa)

  • 15% tiek iegūtas 4th-G (3.75% ceturkšņa)

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Airbnb uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Airbnb uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

Ir jautājums? Jautā kopienai.

Apmeklē Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbinieku dažādos uzņēmumos, saņemtu karjeras padomus un daudz ko citu.

Apmeklēt tagad!

BUJ

El puesto mejor pagado reportado en Airbnb es Programmatūras inženieris at the G11 level con una compensación total anual de $836,108. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Airbnb es $301,000.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Airbnb

Saistītie uzņēmumi

  • Lyft
  • Uber
  • Opendoor
  • DoorDash
  • Roblox
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi