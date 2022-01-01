Airbnb algas svārstās no $33,473 kopējā atlīdzībā gadā Biznesa analītiķis zemākajā līmenī līdz $836,108 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Airbnb. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/4/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
35%
G 1
30%
G 2
20%
G 3
15%
G 4
Airbnb uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
35% tiek iegūtas 1st-G (8.75% ceturkšņa)
30% tiek iegūtas 2nd-G (7.50% ceturkšņa)
20% tiek iegūtas 3rd-G (5.00% ceturkšņa)
15% tiek iegūtas 4th-G (3.75% ceturkšņa)
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Airbnb uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Airbnb uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)
