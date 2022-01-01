Uzņēmumu Katalogs
Ingram Micro
Ingram Micro Algas

Ingram Micro algu diapazons svārstās no $10,091 kopējā atalgojumā gadā Programmatūras inženieris apakšējā galā līdz $264,924 Risinājumu arhitekts augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Ingram Micro. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/12/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $10.1K
Produkta dizainers
Median $168K

UX dizainers

Datu zinātnieks
Median $83.9K

Biznesa analītiķis
$186K
Finanšu analītiķis
$127K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$146K
Mārketings
$101K
Produkta vadītājs
$83.6K
Projektu vadītājs
$119K
Pārdošana
$72.5K
Pārdošanas inženieris
$20.7K
Programmatūras inženieru vadītājs
$81K
Risinājumu arhitekts
$265K
Tehniskais programmu vadītājs
$176K
UX pētnieks
$77.4K
Riska kapitālists
$66.7K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

The highest paying role reported at Ingram Micro is Risinājumu arhitekts at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $264,924. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ingram Micro is $92,702.

