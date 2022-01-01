Uzņēmumu katalogs
Domo
Domo Algas

Domo algas svārstās no $22,928 kopējā atlīdzībā gadā Grafiskais dizainers zemākajā līmenī līdz $183,000 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Domo. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/14/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $155K
Produkta dizainers
Median $115K

UX dizainers

Produkta vadītājs
Median $183K

Mārketings
Median $183K
Administratīvais asistents
$44.8K
Datu zinātnieks
$125K
Grafiskais dizainers
$22.9K
Personāla atlases speciālists
$141K
Pārdošana
$163K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$159K
Tehnisko programmu vadītājs
$77.4K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

Domo uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Domo, ir Produkta vadītājs ar gada kopējo atlīdzību $183,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Domo, ir $140,700.

Citi resursi