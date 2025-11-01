Uzņēmumu katalogs
Ingram Micro
Ingram Micro Programmatūras inženieris Algas

Programmatūras inženieris atlīdzība in India Ingram Micro svārstās no ₹925K year Software Engineer II līmenim līdz ₹1.65M year Senior Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in India pakete kopā ir ₹1.11M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Ingram Micro kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/1/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Associate Software Engineer
(Iesācēju līmenis)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Ingram Micro?

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Ingram Micro in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹1,650,438. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Ingram Micro Programmatūras inženieris pozīcijai in India, ir ₹728,800.

Citi resursi