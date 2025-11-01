Uzņēmumu katalogs
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
Mediānā Datu zinātnieks atlīdzības in Canada pakete Ingram Micro kopā ir CA$117K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Ingram Micro kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/1/2025

Mediānais pakete
company icon
Ingram Micro
Data Scientist
Toronto, ON, Canada
Kopā gadā
CA$117K
Līmenis
hidden
Pamatalga
CA$109K
Stock (/yr)
CA$0
Bonuss
CA$8.1K
Gadi uzņēmumā
0-1 Gadi
Darba pieredze
2-4 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Ingram Micro?
Block logo
+CA$80.7K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnieks pozīcijai Ingram Micro in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$153,120. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Ingram Micro Datu zinātnieks pozīcijai in Canada, ir CA$118,667.

