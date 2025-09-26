Uzņēmumu katalogs
GovTech
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

GovTech Programmatūras inženieris Algas

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Singapore pakete GovTech kopā ir SGD 122K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu GovTech kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/26/2025

Mediānais pakete
company icon
GovTech
AI Engineer
Singapore, SG, Singapore
Kopā gadā
SGD 122K
Līmenis
II
Pamatalga
SGD 102K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonuss
SGD 20.2K
Gadi uzņēmumā
4 Gadi
Darba pieredze
4 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā GovTech?

SGD 211K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam SGD 39.5K+ (dažreiz SGD 395K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

Full-Stack programmatūras inženieris

Datu inženieris

DevOps inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai GovTech in Singapore, ir gada kopējā atlīdzība SGD 179,587. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots GovTech Programmatūras inženieris pozīcijai in Singapore, ir SGD 105,221.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta GovTech

Saistītie uzņēmumi

  • Lyft
  • Intuit
  • Netflix
  • Square
  • LinkedIn
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi