Roblox Algas

Roblox algu diapazons svārstās no $19,386 kopējā atalgojumā gadā Grafiskais dizainers apakšējā galā līdz $1,200,556 Programmatūras inženieris augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Roblox. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/19/2025
Mašīnmācīšanās inženieris
Backend programmatūras inženieris
Pilna steka programmatūras inženieris
Tīklu inženieris
Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris
Ražošanas programmatūras inženieris
Drošības programmatūras inženieris
Vietnes uzticamības inženieris
Videospēļu programmatūras inženieris
33%
GADS 1
33%
GADS 2
33%
GADS 3
Uzņēmumā Roblox, RSUs ir pakļauti 3-gadu iegūšanas grafikam:
33% iegūst 1st-GADS (8.25% katru ceturksni)
33% iegūst 2nd-GADS (8.25% katru ceturksni)
33% iegūst 3rd-GADS (8.25% katru ceturksni)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
25%
GADS 1
25%
GADS 2
25%
GADS 3
25%
GADS 4
Uzņēmumā Roblox, RSUs ir pakļauti 4-gadu iegūšanas grafikam:
25% iegūst 1st-GADS (25.00% katru gadu)
25% iegūst 2nd-GADS (2.08% katru mēnesi)
25% iegūst 3rd-GADS (2.08% katru mēnesi)
25% iegūst 4th-GADS (2.08% katru mēnesi)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
