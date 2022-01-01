Uzņēmumu Katalogs
Roblox Algas

Roblox algu diapazons svārstās no $19,386 kopējā atalgojumā gadā Grafiskais dizainers apakšējā galā līdz $1,200,556 Programmatūras inženieris augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Roblox. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/19/2025

$160K

Programmatūras inženieris
IC1 $222K
IC2 $333K
IC3 $422K
IC4 $512K
IC5 $793K
IC6 $740K
TD1 $1.2M

Mašīnmācīšanās inženieris

Backend programmatūras inženieris

Pilna steka programmatūras inženieris

Tīklu inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Ražošanas programmatūras inženieris

Drošības programmatūras inženieris

Vietnes uzticamības inženieris

Videospēļu programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
IC2 $236K
IC3 $352K
IC4 $365K
IC5 $555K
IC6 $712K
Darbinieku atlases speciālists
IC4 $198K
M1 $296K
M2 $289K

Tehnisko darbinieku atlases speciālists

Produkta dizainers
IC1 $182K
IC4 $357K
IC5 $477K

UX dizainers

Datu zinātnieks
IC3 $328K
IC4 $428K
IC5 $512K
Programmatūras inženieru vadītājs
IC1 $723K
IC5 $677K
IC6 $742K
Finanšu analītiķis
Median $185K
Mārketings
Median $260K
Administratīvais asistents
$141K
Biznesa analītiķis
$161K
Datu zinātnes vadītājs
$564K
Grafiskais dizainers
$19.4K
Cilvēkresursi
$281K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$275K
Produkta dizaina vadītājs
$467K
Programmu vadītājs
$296K
Kiberdrošības analītiķis
$318K
Tehniskais programmu vadītājs
$274K
Tehniskais rakstītājs
$191K
Uzticamība un drošība
$228K
Riska kapitālists
$653K
Iegūšanas Grafiks

33%

GADS 1

33%

GADS 2

33%

GADS 3

Akciju Veids
RSU

Uzņēmumā Roblox, RSUs ir pakļauti 3-gadu iegūšanas grafikam:

  • 33% iegūst 1st-GADS (8.25% katru ceturksni)

  • 33% iegūst 2nd-GADS (8.25% katru ceturksni)

  • 33% iegūst 3rd-GADS (8.25% katru ceturksni)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

GADS 1

25%

GADS 2

25%

GADS 3

25%

GADS 4

Akciju Veids
RSU

Uzņēmumā Roblox, RSUs ir pakļauti 4-gadu iegūšanas grafikam:

  • 25% iegūst 1st-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 2nd-GADS (2.08% katru mēnesi)

  • 25% iegūst 3rd-GADS (2.08% katru mēnesi)

  • 25% iegūst 4th-GADS (2.08% katru mēnesi)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

Biežāk Uzdotie Jautājumi

Citi Resursi