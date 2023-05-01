Uzņēmumu katalogs
GovTech Algas

GovTech algas svārstās no $8,514 kopējā atlīdzībā gadā Datu analītiķis zemākajā līmenī līdz $163,213 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem GovTech. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/8/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $95.1K

Full-Stack programmatūras inženieris

Datu inženieris

DevOps inženieris

Produkta vadītājs
Median $105K
Datu zinātnieks
Median $100K

Produkta dizainers
Median $73.2K

UX dizainers

Biznesa analītiķis
Median $76.9K
Projektu vadītājs
Median $110K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $163K
Datu analītiķis
$8.5K
Cilvēkresursi
$82.1K
Programmu vadītājs
$117K
Kiberdrošības analītiķis
$69.6K
Risinājumu arhitekts
$103K

Datu arhitekts

Tehnisko programmu vadītājs
$74.6K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots GovTech, ir Programmatūras inženierijas vadītājs ar gada kopējo atlīdzību $163,213. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots GovTech, ir $95,115.

