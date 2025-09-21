Produkta vadītājs atlīdzība in United States F5 Networks svārstās no $192K year Product Manager 3 līmenim līdz $339K year Director Product Management līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $228K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu F5 Networks kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/21/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Product Manager 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager 3
$192K
$157K
$20K
$15.5K
Senior Product Manager
$229K
$180K
$31.7K
$16.4K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
F5 Networks uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
