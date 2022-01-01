Uzņēmumu Katalogs
F5 Networks Algas

F5 Networks algu diapazons svārstās no $96,393 kopējā atalgojumā gadā Technical Account Manager apakšējā galā līdz $368,333 Biznesa operācijas augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem F5 Networks. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/24/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Software Engineer 1 $134K
Software Engineer 2 $161K
Software Engineer 3 $181K
Senior Software Engineer $207K
Principal Software Engineer $244K
Architect $354K

Backend programmatūras inženieris

Pilna steka programmatūras inženieris

Tīklu inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
Median $225K
Mārketings
Median $213K

Pārdošanas inženieris
Median $262K
Kiberdrošības analītiķis
Median $111K
Programmatūras inženieru vadītājs
Median $296K
Datu zinātnieks
Median $200K
Darbinieku atlases speciālists
Median $153K
Pārdošana
Median $238K
Tehniskais programmu vadītājs
Median $201K
Produkta dizainers
Median $213K
Biznesa operācijas
$368K
Biznesa analītiķis
$117K
Klientu apkalpošana
$107K
Datu analītiķis
$106K
Finanšu analītiķis
$115K
Aparatūras inženieris
$163K
Cilvēkresursi
Median $195K
Mārketinga operācijas
$166K
Programmu vadītājs
$230K
Projektu vadītājs
$110K
Risinājumu arhitekts
$221K

Cloud Security Architect

Technical Account Manager
$96.4K
Tehniskais rakstītājs
$169K
Iegūšanas Grafiks

25%

GADS 1

25%

GADS 2

25%

GADS 3

25%

GADS 4

Akciju Veids
RSU

Uzņēmumā F5 Networks, RSUs ir pakļauti 4-gadu iegūšanas grafikam:

  • 25% iegūst 1st-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 2nd-GADS (6.25% katru ceturksni)

  • 25% iegūst 3rd-GADS (6.25% katru ceturksni)

  • 25% iegūst 4th-GADS (6.25% katru ceturksni)

25%

GADS 1

25%

GADS 2

25%

GADS 3

25%

GADS 4

Akciju Veids
RSU

Uzņēmumā F5 Networks, RSUs ir pakļauti 4-gadu iegūšanas grafikam:

  • 25% iegūst 1st-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 2nd-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 3rd-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 4th-GADS (25.00% katru gadu)

Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā F5 Networks, ir Biznesa operācijas at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $368,333. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā F5 Networks, ir $195,000.

