Citrix algas svārstās no $25,125 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošana zemākajā līmenī līdz $224,420 Produkta dizaina vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Citrix. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/17/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
33.33%
G 1
33.33%
G 2
33.33%
G 3
Citrix uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
33.33% tiek iegūtas 1st-G (33.33% gada)
33.33% tiek iegūtas 2nd-G (33.33% gada)
33.33% tiek iegūtas 3rd-G (33.33% gada)
