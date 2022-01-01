Uzņēmumu katalogs
Citrix
Citrix Algas

Citrix algas svārstās no $25,125 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošana zemākajā līmenī līdz $224,420 Produkta dizaina vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Citrix. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/17/2025

Programmatūras inženieris
Software Engineer I $26K
Software Engineer II $29.8K
Senior Software Engineer I $41.7K
Senior Software Engineer II $50.1K
Staff Software Engineer $69.3K
Principal Software Engineer $138K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Tīklu inženieris

Produkta vadītājs
Median $220K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $88.6K

Mārketings
Median $182K
Risinājumu arhitekts
Median $123K

Cloud Architect

Biznesa analītiķis
$121K
Klientu apkalpošana
$25.1K
Klientu panākumi
$63.6K
Datu analītiķis
$25.3K
Datu zinātnes vadītājs
$94.4K
Datu zinātnieks
$74.8K
Information Technologist (IT)
Median $169K
Vadības konsultants
$189K
Mārketinga operācijas
$111K
Produkta dizainers
$180K
Produkta dizaina vadītājs
$224K
Programmu vadītājs
$148K
Pārdošanas inženieris
$133K
Cybersecurity Analyst
Median $153K
Tehnisko programmu vadītājs
$79.2K
Tehniskais rakstnieks
$28.2K
Akciņu iegūšanas grafiks

33.33%

G 1

33.33%

G 2

33.33%

G 3

Akciju veids
Citrix uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.33% tiek iegūtas 1st-G (33.33% gada)

  • 33.33% tiek iegūtas 2nd-G (33.33% gada)

  • 33.33% tiek iegūtas 3rd-G (33.33% gada)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Citrix, ir Produkta dizaina vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $224,420. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Citrix, ir $102,458.

