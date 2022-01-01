Uzņēmumu katalogs
Extreme Networks
Extreme Networks Algas

Extreme Networks algas svārstās no $97,013 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošana zemākajā līmenī līdz $243,775 Pārdošana augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Extreme Networks. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/11/2025

$160K

Programmatūras inženieris
P3 $104K
P4 $104K
Klientu apkalpošana
$97K
Aparatūras inženieris
$114K

Mārketings
$166K
Produkta dizainers
$211K
Produkta vadītājs
$133K
Programmu vadītājs
$176K
Pārdošana
$244K
Pārdošanas inženieris
$192K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $195K
Tehnisko programmu vadītājs
$147K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Extreme Networks, ir Pārdošana at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $243,775. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Extreme Networks, ir $156,225.

