Uzņēmumu Katalogs
Anritsu
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Anritsu Algas

Anritsu algu diapazons svārstās no $25,853 kopējā atalgojumā gadā Pārdošana apakšējā galā līdz $172,860 Produkta vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Anritsu. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/21/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Elektroinženieris
$95.5K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$55.9K
Produkta vadītājs
$173K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Projektu vadītājs
$171K
Pārdošana
$25.9K
Pārdošanas inženieris
$34K
Programmatūras inženieris
$35.4K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Anritsu, ir Produkta vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $172,860. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Anritsu, ir $55,885.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš Anritsu

Saistītie Uzņēmumi

  • Apple
  • LinkedIn
  • Coinbase
  • Lyft
  • Pinterest
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi