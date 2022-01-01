Uzņēmumu katalogs
Pinterest Algas

Pinterest algas svārstās no $16,080 kopējā atlīdzībā gadā Mārketinga operācijas zemākajā līmenī līdz $1,154,000 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Pinterest. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/26/2025

$160K

Programmatūras inženieris
IC13 $213K
IC14 $329K
IC15 $412K
IC16 $673K
IC17 $898K

Mašīnmācīšanās inženieris

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Datu zinātnieks
L3 $205K
L4 $237K
L5 $360K
L6 $447K
Programmatūras inženierijas vadītājs
M15 $424K
M16 $569K
M17 $818K
M18 $1.15M

Produkta vadītājs
M14 $303K
M15 $402K
M16 $499K
Produkta dizainers
L4 $197K
L5 $374K
L6 $454K

UX dizainers

Pārdošana
Median $204K

Kontu pārvaldnieks

Tehnisko programmu vadītājs
Median $265K
Datu analītiķis
Median $300K
Finanšu analītiķis
Median $152K
Projektu vadītājs
Median $156K
UX pētnieks
Median $275K
Biznesa operācijas
Median $213K
Biznesa analītiķis
Median $152K
Datu zinātnes vadītājs
Median $525K
Mārketings
Median $261K
Programmu vadītājs
Median $174K
Cilvēkresursi
Median $160K
Grāmatvedis
$715K

Tehniskais grāmatvedis

Biznesa operāciju vadītājs
$176K
Biznesa attīstība
$157K
Štāba vadītājs
$211K
Korporatīvā attīstība
$896K
Klientu apkalpošana
$56.5K
Grafiskais dizainers
$196K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$55.2K
Juridiskais
$117K
Mārketinga operācijas
$16.1K
Partneru vadītājs
$91.6K
Produkta dizaina vadītājs
$249K
Personāla atlases speciālists
$76.2K
Pārdošanas inženieris
$219K
Kopējie atlīdzības pakalpojumi
$283K
Riska kapitāla investoris
$159K
Akciņu iegūšanas grafiks

50%

G 1

33%

G 2

17%

G 3

Akciju veids
RSU

Pinterest uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 50% tiek iegūtas 1st-G (12.50% ceturkšņa)

  • 33% tiek iegūtas 2nd-G (8.25% ceturkšņa)

  • 17% tiek iegūtas 3rd-G (4.25% ceturkšņa)

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Pinterest uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Pinterest uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Pinterest, ir Programmatūras inženierijas vadītājs at the M18 level ar gada kopējo atlīdzību $1,154,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Pinterest, ir $248,750.

