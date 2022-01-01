Uzņēmumu katalogs
Dropbox Algas

Dropbox algas svārstās no $85,576 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošana zemākajā līmenī līdz $884,238 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Dropbox. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/10/2025

$160K

Programmatūras inženieris
IC1 $177K
IC2 $262K
IC3 $357K
IC4 $489K
IC5 $642K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Datu inženieris

Drošības programmatūras inženieris

Produkta dizainers
IC1 $167K
IC2 $207K
IC3 $283K
IC4 $367K
IC5 $385K

Mijiedarbības dizainers

UX dizainers

Produkta vadītājs
IC2 $202K
IC3 $270K
IC4 $358K
IC5 $502K
IC6 $740K

Programmatūras inženierijas vadītājs
M3 $443K
M4 $470K
M5 $600K
M6 $884K
Datu zinātnieks
IC2 $174K
IC3 $246K
IC4 $276K
Mārketings
IC3 $170K
IC4 $205K
IC5 $281K
Tehnisko programmu vadītājs
IC3 $253K
IC4 $314K
Personāla atlases speciālists
IC3 $154K
IC4 $212K
UX pētnieks
Median $240K
Produkta dizaina vadītājs
Median $426K
Programmu vadītājs
Median $157K
Pārdošana
Median $180K
Risinājumu arhitekts
Median $171K

Datu arhitekts

Mākoņu Drošības Arhitekts

Administratīvais asistents
$104K
Biznesa operācijas
$191K
Biznesa operāciju vadītājs
$151K
Biznesa analītiķis
$198K
Biznesa attīstība
$428K
Štāba vadītājs
$111K
Korporatīvā attīstība
$134K
Klientu apkalpošana
$85.6K
Datu analītiķis
$197K
Datu zinātnes vadītājs
$667K
Finanšu analītiķis
$96.5K
Grafiskais dizainers
$222K
Aparatūras inženieris
$308K
Cilvēkresursi
$343K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$145K
Juridiskais
$196K
Mārketinga operācijas
$180K
Partneru vadītājs
$98.6K
Pārdošanas inženieris
$365K
Kiberdrošības analītiķis
$319K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Dropbox uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Dropbox, ir Programmatūras inženierijas vadītājs at the M6 level ar gada kopējo atlīdzību $884,238. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Dropbox, ir $242,822.

Citi resursi