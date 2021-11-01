Bendrovių katalogas
Zwift
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Zwift Atlyginimai

Zwift atlyginimas svyruoja nuo $75,154 bendros metinės kompensacijos Rinkodara žemiausiame taške iki $264,500 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Zwift. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/7/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Produkto vadovas
Median $265K
Programinės įrangos inžinierius
Median $138K
Duomenų mokslininkas
Median $215K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Žmogiškieji ištekliai
$186K
Rinkodara
$75.2K
Programų vadovas
$156K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$188K
Techninių programų vadovas
$150K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Zwift gauna Produkto vadovas su metine bendra kompensacija $264,500. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Zwift yra $170,850.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Zwift

Susijusios bendrovės

  • Blizzard Entertainment
  • Epic Systems
  • Postmates
  • Magic Leap
  • Zocdoc
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai