Magic Leap
Magic Leap Atlyginimai

Magic Leap atlyginimas svyruoja nuo $90,554 bendros metinės kompensacijos Techninės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $324,719 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Magic Leap. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/9/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Entry Software Engineer $140K
Associate Software Engineer $137K
Software Engineer $149K
Senior Software Engineer $172K
Lead Software Engineer $209K
Principal Software Engineer $325K

Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius

Virtualios realybės programinės įrangos inžinierius

Mechanikos inžinierius
Median $113K
Rinkodara
Median $151K

Verslo analitikas
$167K
Duomenų mokslininkas
Median $150K
Elektros inžinierius
$204K
Techninės įrangos inžinierius
$90.6K
Žmogiškieji ištekliai
$199K
Teisiniai reikalai
$189K
Optikos inžinierius
$155K
Produkto dizaineris
$92.3K
Produkto vadovas
$216K
Programų vadovas
$174K
Personalo specialistas
$176K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$322K
Techninių programų vadovas
$259K
UX tyrinėtojas
$119K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Magic Leap kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

DUK

Didžiausią atlyginimą Magic Leap gauna Programinės įrangos inžinierius at the Principal Software Engineer level su metine bendra kompensacija $324,719. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Magic Leap yra $169,699.

