Zocdoc
Zocdoc Atlyginimai

Zocdoc atlyginimas svyruoja nuo $70,350 bendros metinės kompensacijos Klientų sėkmė žemiausiame taške iki $225,750 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Zocdoc. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/13/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Software Engineer II $162K
Senior Software Engineer $195K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Rinkodara
Median $200K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $226K

Duomenų mokslininkas
Median $168K
Klientų sėkmė
$70.4K
Produkto dizaineris
$201K
Produkto vadovas
$173K
Projektų vadovas
$136K
Personalo specialistas
$142K
Pardavimai
$109K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Zocdoc kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

DUK

Didžiausią atlyginimą Zocdoc gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas su metine bendra kompensacija $225,750. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Zocdoc yra $168,000.

