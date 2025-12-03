Bendrovių katalogas
Yamaha
Yamaha Duomenų analitikas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų analitikas bendra kompensacija in Indonesia Yamaha įmonėje svyruoja nuo IDR 136.79M iki IDR 191.18M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Yamaha bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/3/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$9K - $10.9K
Indonesia
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$8.3K$9K$10.9K$11.6K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų analitikas pozicijai Yamaha in Indonesia siekia metinę bendrą kompensaciją IDR 191,181,630. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Yamaha Duomenų analitikas pozicijai in Indonesia yra IDR 136,793,753.

