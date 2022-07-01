Bendrovių katalogas
Voloridge Investment Management
Voloridge Investment Management Atlyginimai

Voloridge Investment Management atlyginimas svyruoja nuo $78,499 bendros metinės kompensacijos Duomenų analitikas žemiausiame taške iki $489,600 Duomenų mokslo vadovas aukščiausiame taške.

Programinės įrangos inžinierius
Median $200K
Duomenų analitikas
$78.5K
Duomenų mokslo vadovas
$490K

Duomenų mokslininkas
$248K
Didžiausią atlyginimą Voloridge Investment Management gauna Duomenų mokslo vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $489,600. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Voloridge Investment Management yra $224,176.

