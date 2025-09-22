Bendrovių katalogas
Verkada
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Pajamų operacijos

  • Visi Pajamų operacijos atlyginimai

Verkada Pajamų operacijos Atlyginimai

Vidutinė Pajamų operacijos kompensacijos paketo suma Verkada įmonėje yra $190K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Verkada bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Verkada
Revenue Operations
San Mateo, CA
Iš viso per metus
$190K
Lygis
L4
Bazinis
$190K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
2 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Verkada?

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Teisių įgijimo grafikas

10%

METAI 1

20%

METAI 2

30%

METAI 3

40%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Verkada kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 10% teisės įgyjamos 1st-METAI (10.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 2nd-METAI (1.67% kas mėnesį)

  • 30% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.50% kas mėnesį)

  • 40% teisės įgyjamos 4th-METAI (3.33% kas mėnesį)

15%

METAI 1

25%

METAI 2

30%

METAI 3

30%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Verkada kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 15% teisės įgyjamos 1st-METAI (15.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 30% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.50% kas mėnesį)

  • 30% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.50% kas mėnesį)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Pajamų operacijos pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Pajamų operacijos pozicijai Verkada siekia metinę bendrą kompensaciją $226,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Verkada Pajamų operacijos pozicijai yra $185,000.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Verkada

Susijusios bendrovės

  • Docker
  • Deep Instinct
  • Delphix
  • StreamSets
  • Chainalysis
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai